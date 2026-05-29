Продължава разплитането на казуса с "незаконния град” край Златни пясъци. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността “Баба Алино”. Окръжна прокуратура – Варна образува досъдебно производство за бездействия на длъжностни лица. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение. Апелативна прокуратура-Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установения "незаконен град".

Важен детайл е, че проверка обхваща периода от юли 2023 г. до май 2026 г.. Благомир Коцев е кмет от ноември 2023 г., а удостоверенията за търпимост на строежите са от юли същата година.

Към настоящия момент по случая в Окръжна прокуратура–Варна се води едно досъдебно производство, а в Районната прокуратура се наблюдават три досъдебни производства. Трима служители на компанията „Куб”, изградила незаконните постройки, са задържани, съобщиха от полицията във Варна. Това са помощникът на собственикът на компанията, счетоводителят на дружеството и юристът на организацията.

Окръжна прокуратура-Варна образува досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за другиго имотна облага.

Разследването е образувано във връзка с материали, изпратени от Районна прокуратура-Варна по компетентност. На 11 март 2026 г. по повод постъпил сигнал от Регионалната дирекция по горите - Варна, съдържащ доклади и констативни протоколи относно изградени сгради в поземлени имоти, част от които не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри, а за друга част липсват строителни книжа, на органите на ОД на МВР-Варна е възложено извършването на проверка. Материалите от извършената проверка са постъпили в Районна прокуратура-Варна на 27 май 2026 г. След анализ на събраните данни и с оглед установяване на евентуални престъпления по чл. 282 от НК, извършени от длъжностни лица, преписката е изпратена по компетентност на Окръжна прокуратура-Варна.

Наред с това Районна прокуратура-Варна наблюдава и три досъдебни производства: На 13 май 2026 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че в периода от 26 януари 2026 г. до 04.02.2026 г. в гр. Варна, пред служба „Геодезия, картография и кадастър“ (СКГГ) и пред община Варна, дирекция МДТ, в условията на продължавано престъпление съзнателно са ползвани неистински официални документи – удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район „Приморски“ при община Варна.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР -Варна.

Незабавно са уведомени Регионалната нотариална камара, всички нотариуси в съдебния район, СГКК, Агенцията по вписванията, Община Варна – дирекция МДТ, както и ТД на НАП – Варна, при осъществяване на функциите си да имат предвид, че документите са неистински, с оглед предотвратяване настъпването на щети за гражданите.

На 24 януари 2025 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 313, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че през 2023 г. в гр. Варна, в условията на продължавано престъпление, са потвърждавани неистини в писмени декларации относно обстоятелството, че в поземлени имоти в местността "Баба Алино" са изградени постройки преди 31 март 2001 г., като тези декларации са подавани пред орган на властта по силата на §127, ал. 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на територията.

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали по компетентност от Окръжна прокуратура-Варна след извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването се провежда от разследващ полицай при ОД МВР - Варна и към настоящия момент не е приключило.

На 4 декември 2024 г. с постановление на прокурор при Районна прокуратура-Варна е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 235, ал. 1 от НК-за това, че в периода от 22 до 25 юли 2024 г. в землището на гр. Варна, местност "Баба Алино", на територията на ТП ДГС-Варна, без редовно писмено позволително са отсечени от горския фонд 41 дървета – 5 броя от дървесен вид „Ясен“, 4 броя „Топола“, 4 броя „Габър“, 17 броя „Келяв габър“, 9 броя „Клен“ и 2 броя „Цер“.

Полиция влезе в офисите на фирмата инвеститор в „Баба Алино”

Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на ОД МВР-Варна, отдел „Икономическа полиция“. Разследването продължава. Апелативна прокуратура–Варна обръща внимание, че образуваните във връзка със случая на установено строителство в местност "Баба Алино" досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от НПК.

Очакваното изявления на компанията, която стои зад строежа, е отменено. Като причина се посочват "продължаващите действия, насочени към оказване на натиск, които са блокирали работата на офисите и служителите".

Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Според Община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото.

"Не си спомням колко удостоверения за търпимост за местността „Баба Алино” съм подписал. Това е било в общия поток на издаване. Нито съм ги броил, нито познавам хората, за които питате. Аз научих от медиите". Това заяви бившият главен архитект на район „Приморски” арх. Валентин Койчев в ефира на NOVA NEWS относно скандала около „незаконния град” край Варна.

По думите му удостоверението за търпимост не представлява разрешение за строеж и не узаконява сградите. Архитектът обясни, че документът се издава въз основа на нотариално заверена декларация за периода на строителство и характера на обекта. „Това, което изпълнявам, е административна услуга – нито узаконява сградите, нито дава разрешение за строеж”, подчерта той.

Койчев заяви още, че никога не е предполагал, че в района се изграждат подобни строежи. „Район „Приморски” е най-големият в България с 500 хиляди души. Основната задача на главния архитект е да одобрява проекти за инвестиционно строителство и да издава разрешения за строеж”, сподели той. И допълни: „Не се познавам с компанията, не съм виждал техни проекти”.

Наличието на въпросните документи за търпимост с подписа на главния архитект би трябвало да удостоверяват, че обектите са построени преди 2001 г. „Има всякакви данни, че това са постройки, появили се там наскоро – следователно тези съставени документи за търпимостта са, от една страна, официални документи, от друга страна, те са с неверни обстоятелства. Тук става въпрос евентуално и за престъпна дейност”, подчерта адвокатът Деян Драгиев.

На брифинг в Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков също коментира казуса с незаконното строителство. „Това наистина е незаконно строителство в мащаби, които в дългогодишната си практика не съм си представял, че някога ще мога да установя. Виновните, разбира се, има други органи, които ще ги намерят и посочат”, заяви той.

И беше категоричен, че в средата на 2023 година е издадено Удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. „Тогава е било управлението на ГЕРБ във Варна. Документът е издаден от главния архитект на район „Приморски”, припомни той. И беше категоричен, че тези сгради са от категория, която подлежи на контрол от общината.

Има допуснато изработване на ПУП във Варна през януари 2025 година. „Това е период, когато кметът твърди, че е имало вече сигнали а незаконно строителство. Не може да бъде допуснат ПУП с цел узаконяване на строителство”, категоричен е Шишков.

В четвъртък се стигна до остри спорове и взаимни обвинения в общинския съвет във Варна – за това кой е отговорен за незаконния град. Общинските съветници поискаха изслушване на кмета на Варна Благомир Коцев, а той от своя страна, заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Остава отворен въпросът обаче кой е допуснал изграждането на "незаконния град” и дали е имало чадър над мащабната схема.

От своя страна МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор.

И. ф. председателят на ДАНС Деньо Денев не предоставя информация за дейността на украинската групировка, строила край курорт "Златни пясъци", в Комисията за контрол на службите и специалните разузнавания в миналия парламент. По първоначална информация той е разписал заповедта за екстрадиция на инвеститора, както и забрана за допускането му до България, а след това я отменя.

По думи на варненци инвеститорът се рекламира активно в града под формата на билборди, както и в социалните мрежи. Определян е за влиятелен бизнесмен с голям паричен капитал, но публичните му изяви са оскъдни и за него се знае малко. По неофициална информация се строи и на други места освен в "Баба Алино".

Инвеститорът на проекта заяви, че казусът трябва да се разглежда единствено по документи и административна хронология, а не чрез „политически внушения“. От компанията твърдят, че всички документи по проекта са издадени от компетентни институции, одобрени са от Общината и са автентични, като подчертават, че общината години наред е събирала данъци и такси както от фирмата, така и от купувачите на имоти. Инвеститорът отхвърля и обвиненията за незаконна сеч и заявява, че ще защитава позицията си по съдебен ред.