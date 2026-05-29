Европейският съюз наложи глоба от 200 милиона евро на китайски гигант в онлайн търговията заради допускане на продажби на опасни и незаконни за европейския пазар продукти. Сред засечените стоки са бебешки играчки с високо съдържание на вредни химикали, както и дефектни зарядни устройства, които крият риск от инциденти и пожари.

Темата за контрола върху онлайн търговията и безопасността на продуктите коментира Аксиния Баева от Българската ритейл организация в ефира на NOVA NEWS. „Основният проблем е мащабът на този бизнес, който буквално залива страната. Голяма част от тези стоки не преминават през всички необходими проверки и контроли, а това повишава риска опасни продукти да влизат директно в домовете ни”, заяви Баева.

Според нея Европейският съюз все още не е напълно подготвен с всички мерки, които трябва да бъдат приложени спрямо подобни платформи и търговски модели. Тя подчерта, че институциите реагират твърде бавно, а именно това позволява моделът на големите китайски онлайн гиганти да продължава да расте.

Баева посъветва потребителите да бъдат особено внимателни при онлайн пазаруване и да подхождат с „доза здрав разум“. По думите ѝ първият сигнал за потенциален риск е нереално ниската цена. „Когато една цена е пет пъти по-ниска от това, което сме свикнали да виждаме на пазара, това трябва да е първата червена лампа за потребителите”, обясни тя.

Експертът обърна внимание и на факта, че голяма част от продуктите, предлагани в подобни онлайн платформи, пристигат без инструкции на български език, което също е нарушение на правилата за продажба в Европейския съюз.

