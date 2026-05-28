Мъж нападна трима души с нож на жп гара в швейцарския град Винтертур, близо до Цюрих, съобщи местната полиция в четвъртък. Той е арестуван, пише CNN.

Швейцарското издание „Блик“ съобщи, че е получило видеоклип, показващ мъж, който изтичва от вестибюла на гарата с викове „Аллах Акбар“.

Полицията съобщи, че нападението е станало малко след 2:30 ч. сутринта източно време. Заподозреният извършител е 31-годишен швейцарски гражданин. Трите жертви на нападението са настанени в болница.

"Трите жертви на нападението, които са швейцарски граждани, са съответно на 28, 43 и 52-годишна възраст", допълни полицията, без да уточнява колко сериозни са нараняванията им.

Винтертур, който е шестият по големина град в Швейцария се намира на близо 25 километра североизточно от Цюрих.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN

