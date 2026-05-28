Той е на 31 години и е швейцарски гражданин
Мъж нападна трима души с нож на жп гара в швейцарския град Винтертур, близо до Цюрих, съобщи местната полиция в четвъртък. Той е арестуван, пише CNN.
Швейцарското издание „Блик“ съобщи, че е получило видеоклип, показващ мъж, който изтичва от вестибюла на гарата с викове „Аллах Акбар“.
Knife attack in Switzerland— Topor Live - News (@ToporLiveNews) May 28, 2026
At the train station in Winterthur, a man attacked passers-by. He shouted, "Allahu Akbar."
Several people were hospitalized. The attacker was detained on the spot.
It is known that he has Swiss citizenship. pic.twitter.com/2TlHHhyxUm
Полицията съобщи, че нападението е станало малко след 2:30 ч. сутринта източно време. Заподозреният извършител е 31-годишен швейцарски гражданин. Трите жертви на нападението са настанени в болница.
"Трите жертви на нападението, които са швейцарски граждани, са съответно на 28, 43 и 52-годишна възраст", допълни полицията, без да уточнява колко сериозни са нараняванията им.
Винтертур, който е шестият по големина град в Швейцария се намира на близо 25 километра североизточно от Цюрих.Редактор: Цветина Петрова
