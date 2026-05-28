Столичният общински съвет прие победителката в конкурса „Евровизия“ 2026 - DARA да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София”.

Председателят на СОС предлага DARA да стане Почетен гражданин на София

Предложението за това дойде от председателя на СОС Цветомир Петров. Той подчертава, че победата на DARA е огромен шанс за София да бъде домакини на „Евровизия“ 2027, което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз.

В мотивите си той каза още, че това ще бъде възможност за София да посрещне хиляди туристи и делегации, които ще подкрепят местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството. Инвестициите и модернизацията ще оставят траен отпечатък върху градската среда на София и не на последно място - милиони зрители пред екраните ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на София, каза Петров, когато направи предложението си.