Съдът в Лом отстрани от длъжност кмета на града Цветан Петров, след като срещу него беше повдигнато обвинение за престъпление против политическите права на гражданите.

На 12 май от прокуратурата съобщиха, че в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, според които Петров е предлагал пари срещу гласове на местните избори.

По данни на държавното обвинение, на 15 април в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжностно лице, той е предложил по 50 евро на служители на предприятието, за да гласуват за определена политическа коалиция и конкретна преференция на изборите, проведени на 19 април.

Според закона, ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от 2 до 7 години лишаване от свобода, както и глоба в размер между 5112,92 и 15 338,76 евро.