Ръст от под 1% на стоките от т.нар. малка потребителска кошница на месечна база през май, отчитат от КНСБ.

Нарастването се отразява негативно върху основните разходи на домакинствата, защото макар и минимално, при натрупване за по-дълъг период от време се отразява на покупателната способност на потребителите, посочват от синдикатите.

Мартин Димитров: Овладяването на цените минава през ограничаване на дефицита и ръст на прага за регистрация по ДДС

Това налага засилен мониторинг и предприемане на мерки за ограничаване на възходящия тренд при основни стоки и подпомагане на домакинствата с ниски доходи, допълват оттам.

