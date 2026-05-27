Пълна забрана за движение на електрически тротинетки и други индивидуални електрически превозни средства влиза в сила през летния сезон в курортен комплекс Албена. Мярката е въведена с цел повишаване на безопасността на туристите и предотвратяване на инциденти в активния летен сезон.

От днес е забранено използването на електрически тротинетки, скутери и електрически бордове на цялата територия на комплекса. Ограничението обхваща не само пешеходните алеи, но и зоните около хотелите, търговските обекти, паркингите и вътрешната пътна мрежа.

Изключение от забраната се допуска единствено за хора в неравностойно положение, които се придвижват със специализирани помощни средства, както и за медицински екипи, когато това е необходимо за изпълнение на служебните им задължения.