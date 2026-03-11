-
Мартин Владимиров: Няма опасност за физическите доставки на горива за България
-
Земеделски производители алармират: Скок в цената на торовете може да оскъпи продукцията
-
Ще поскъпнат ли плодовете и зеленчуците заради конфликта в Близкия изток
-
Близки на хора, настанени в дом за възрастни, протестират срещу отнемането на лиценза му
-
9-месечните близнаци, живели в Националната кардиологична болница, вече са в приемно семейство
-
Спортни новини (11.03.2026 - обедна)
От кога ще влязат в сила новите правила
12-годишно момиче пострада от връстник, управлявал тротинетка с висока скорост в пешеходна зона. Момичето е със счупен на две места глезен. Инцидентът е станал в Перник.
Децата под 16 г. нямат право да управляват електрически тротинетки, а отговорност носят родителите им, обясни в предаването „Социална мрежа” Владислав Стоицов, председател на УС на Българската асоциация за електромобилност.
Без тротинетки по тъмно: Полицията в Бургас настоява за софтуерни ограничения
Той допълни, че от юли предстоят законодателни промени. Едната от тях е регистрация на електрическите тротинетки, с което да отпадне анонимността им. „При такъв инцидент винаги може да се разбере с един QR код кой е собственикът на тротинетката и оттам насетне да се търси отговорност за инцидента. Това само по себе си е голям успех за нас”, обясни Стоицов.
Така всеки, закупил електрическа тротинетка, трябва да я регистрира в общинската администрация по настоящ или постоянен адрес. При управление трябва да спазва Закона за движение по пътищата. Освен това хората с електрически тротинетки задължително ще трябва да ползват каски, да се движат по велосипедната инфраструктура, където съществува такава, или най-вдясно на пътната лента. „Не трябва да се движат по тротоари, не трябва да се движат в паркове и не трябва да карат през тъмната част на денонощието”, обясни Стоицов.
Той призова местните власти да изграждат велоалеи.
ПОвече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни