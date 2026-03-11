12-годишно момиче пострада от връстник, управлявал тротинетка с висока скорост в пешеходна зона. Момичето е със счупен на две места глезен. Инцидентът е станал в Перник.

Децата под 16 г. нямат право да управляват електрически тротинетки, а отговорност носят родителите им, обясни в предаването „Социална мрежа” Владислав Стоицов, председател на УС на Българската асоциация за електромобилност.

Той допълни, че от юли предстоят законодателни промени. Едната от тях е регистрация на електрическите тротинетки, с което да отпадне анонимността им. „При такъв инцидент винаги може да се разбере с един QR код кой е собственикът на тротинетката и оттам насетне да се търси отговорност за инцидента. Това само по себе си е голям успех за нас”, обясни Стоицов.

Така всеки, закупил електрическа тротинетка, трябва да я регистрира в общинската администрация по настоящ или постоянен адрес. При управление трябва да спазва Закона за движение по пътищата. Освен това хората с електрически тротинетки задължително ще трябва да ползват каски, да се движат по велосипедната инфраструктура, където съществува такава, или най-вдясно на пътната лента. „Не трябва да се движат по тротоари, не трябва да се движат в паркове и не трябва да карат през тъмната част на денонощието”, обясни Стоицов.

Той призова местните власти да изграждат велоалеи.

Редактор: Ина Григорова