Най-малко 11 палестинци са били убити, а десетки са ранени при израелски въздушни удари в град Газа, според медицински източници и очевидци. Сред жертвите има жени и деца, съобщи "Би Би Си".

Израелски самолети удариха най-малко четири жилищни сгради в кварталите "Шейх Радван" и "Тел ал-Хава", както и бежанския лагер "Шати" в ранните часове на четвъртък, причинявайки мощни експлозии и паника сред жителите.

Сред видеоклиповете, публикувани в социалните мрежи, за които се твърди, че са резултат от атаките, има обезпокоителни кадри на хора, опитващи се да напуснат обхваната от пожар сграда в лагера Шати.

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Очедидци съобщиха, че три израелски хеликоптера са се задържали за кратко над бреговата линия на град Газа, преди да нанесат едновременни удари по сградите. Сред жертвите, за които се съобщава, е командирът на "Хамас" в Северна Газа, Хасан Лабад, който е бил убит заедно със съпругата си и трите им деца. Говорител на управляваната от "Хамас" агенция за гражданска защита заяви, че сред загиналите има две деца с увреждания от семейство Лабад и три жени.

Израел извърши многократни въздушни удари в Газа въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, като отправи обвинения срещу "Хамас", че се превъоръжава и възстановява силите си.

Според здравното министерство на територията, управлявано от "Хамас", над 940 души са били убити, откакто прекратяването на огъня влезе в сила през октомври миналата година.

И тъй като вниманието на света е насочено към конфликтите другаде в Близкия изток, ситуацията в Газа продължава да се влошава, с изостряща се хуманитарна криза и съобщения за планове на Израел да увеличи площта на територията под негов контрол до 70%, пише още "Би Би Си".

Войната в Газа беше предизвикана от атаката, водена от "Хамас", срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., когато около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници. Израел отговори, като започна военна кампания в Газа, по време на която са убити над 72 950 души, според здравното министерство на територията.

Редактор: Цветина Петрова