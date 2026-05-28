Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че е наредил на израелската армия да пренебрегне условията на примирието, влязло в сила през октомври, и да наложи контрол върху 70 процента от Ивицата Газа.

“В момента сме хванали “Хамас” за гърлото. Сега контролираме 60% от територията на Ивицата. Знаете, че бяхме на 50 процента, след влизането на примирието в сила, сега сме на 60. Моята заповед е да се придвижим на 70 процента”, заяви Нетаняху по време на конференция в окупирания Западен бряг.

Редактор: Дарина Методиева