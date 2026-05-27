Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Ормузкият проток ще бъде отворен за всички и няма да бъде контролиран от нито една държава, при каквото и да е споразумение с Иран, предаде "Ройтерс". „Ще го наблюдаваме, но никой няма да го контролира. Това е част от преговорите, които водим”, каза Тръмп по време на среща на кабинета си.

Той подчерта също така, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран. Тръмп заяви, че администрацията му може да разговаря с Конгреса на САЩ за възможността за „узаконяване на федерална данъчна ваканция върху горивата“. “Това е нещо, за което може да говорим. Нека да видим какво ще се случи през следващите една-две седмици”, добави републиканецът.

