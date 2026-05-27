Българският кечист Мирослав Барняшев - Русев привлече вниманието на милиони зрители в САЩ с необичайна реплика по време на шоуто WWE Raw – една от най-гледаните телевизионни платформи за професионален кеч в света.
По време на предаването Русев отправи предупреждение към своя опонент с думите: „Тази вечер ще те Bangaranga-на”. Изразът бързо предизвика реакции сред феновете на кеча и започна да се разпространява в социалните мрежи.
Rey Mysterio vs Rusev TONIGHT! 🔥— WWE (@WWE) May 26, 2026
WWE се гледа от милиони зрители всяка седмица, а появата на българския кечист и използването на фразата породиха интерес сред американската аудитория.
