Георги Мърков триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков.

16-годишният български талант победи германеца Кристиано Либзейт. Срещата приключи при резултат 1:1, но нашето момче първо взе точката и спечели златото в категория до 60 кг на класическата борба. Преди това младежът, който е внук на олимпийския шампион Георги Мърков, записа още три победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украйна.

За Георги това е първото отличие от голямо първенство. И го спечели в дебюта си при кадетите. През миналата година талантът стана пети на Европейското за момчета.

Редактор: Цветина Петкова