Лекари заявиха, че иранската лауреатка на Нобеловата награда за мир и активистка Наргес Мохамади се нуждае от още няколко месеца лечение повече от седмица след като припадна в затвора, съобщи нейната фондация, цитирана от „Асошиейтед прес”.

Фондацията посочи в съобщение, че резултатите от ангиографията на Мохамади са показали, че две от главните ѝ артерии са значително запушени и че сърдечно-съдовото ѝ заболяване се е влошило от началото на медицинските процедури през 2024 г.

53-годишната Мохамади беше прехвърлена по спешност от затвора в болница в Северозападен Иран на 1 май, когато припадна. Десет дни по-късно тя беше освободена под гаранция и преместена в друга болница в Техеран, където беше прегледана от специалисти.

Лекарят, отговарящ за лечението на Мохамади, посочи, че нейното кръвно налягане е непостоянно, отчасти вследствие на увреждане на части от мозъка ѝ, които отговарят за тези регулаторни функции.

Така лекарите препоръчаха 8-месечно лечение в среда, „изолирана от външен стрес, където може да получава постоянни грижи и дългосрочно лечение”.

Фондацията на Мохамади и десетки други лауреати на Нобеловата награда за мир призоваха за нейното безусловно освобождаване.

Наргес Мохамади е активен защитник на човешките права и правата на жените. Тя беше отличена с Нобеловата награда за мир през 2023 г., докато все още беше в затвора. Семейството ѝ заяви, че здравословното ѝ състояние се е влошило в затвора, отчасти защото е била подложена на тежък побой по време на ареста ѝ.

Междувременно Иран освободи под гаранция известната адвокатка и защитничка на правата на човека Насрин Сотуде, която беше арестувана в началото на миналия месец, съобщиха ирански информационни агенции, както и нейната дъщеря, цитирани от „Ройтерс”.

