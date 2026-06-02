С увеличаването на рисковете от горски пожари в цяла Европа Европейската комисия подпомага финансирането и координирането на рекорден брой пожарникари, въздухоплавателни средства и експерти по извънредни ситуации в рамките на Механизма за гражданска защита.

777 пожарникари от 14 европейски държави ще бъдат стратегически предварително разположени във високорискови зони в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Успоредно с това 22 противопожарни самолета и 5 хеликоптера от флота на ЕС са готови да подкрепят държавите под натиск. Това е най-високото равнище на участие от стартирането на програмата за предварително позициониране през 2022 г. насам, съобщават още от Комисията.

България е на трето място по опожарени територии в ЕС

Този отговор е подкрепен от денонощна координация и подкрепа. През целия сезон на горските пожари експертите в Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, ще проследяват рисковете и ще подкрепят разполагането, като използват метеорологични и научни анализи.

ЕС също така укрепва подхода си към интегрираното управление на риска от горски пожари чрез превенция. Това включва подкрепа за ландшафта чрез устойчиво управление на земята и възстановяване на екосистемите, подобрени оценки на риска от горски пожари и системи за ранно предупреждение, засилена готовност на жителите и по-тясно сътрудничество.

