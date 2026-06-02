Тревожността и депресията водят до нарушения в нормалния начин на живот, влошават здравето, професионалните и личните отношения. Психиатърът доц. Георги Хранов каза в предаването „Социална мрежа”, че тенденцията в последните 10-20 години е, че хората с тревожни разстройства се увеличават и това вероятно се дължи на по-различния начин на живот, той става по-натоварен, с повече изисквания, с по-малка подкрепа, която имаме един от друг.

„В България профилактика липсва, но такава няма на много високо ниво почти никъде в Европа, макар че е залегнала като основна идея в програмата на Световната здравна организация. Пълна профилактика никъде няма”, подчерта доц. Хранов.

Според него това може да се дължи както на идеята, че това е задължение на всяка държава и тя трябва да отдели ресурс и да подпомага тези условия, така и на това, че все още няма достатъчно изследвания върху тревожните разстройства.

Доц. Георги Хранов беше категоричен, че истинската профилактика трябва да започне при децата. Той допълни, че скандинавските страни са най-напред в това отношение, там стигмата над тревожните разстройства е най-малка.

Психиатърът обясни, че психичните разстройства са два вида. Едните са генетично обусловени, тежки заболявания, които не се лекуват, а се облекчават. Другите са по-леки, функционални промени като тревожността, която в един момент изчезва, когато човек се научи да се справя с нея, каза още доц. Хранов.

