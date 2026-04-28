Отпадналост, сънливост и липса на концентрация - това са основните симптоми на пролетната умора, която учените обясняват с адаптацията към новия сезон, зимните дефицити и хормоналните промени в тялото. Има ли рискове и как можем да се справим коментира в предаването „Социална мрежа” д-р Веселина Колева, началник на Клиничната лаборатория в Аджибадем Сити Клиник Токуда.

„Пролетната умора е свързана със сезонната пренастройка на организма и с цялостния преход от преминаването от зима към лято, увеличаването на продължителността на деня и свързаните с това сезонни ритми”, посочи д-р Колева.

Тя цитира проучване, обхващащо пациенти от Германия, Австрия и Швейцария, според което около 37% от участниците се самоопределят като пациенти, които развиват пролетна умора. По думите ѝ няма достатъчно обективни доказателства обаче, че симптомите са свързани единствено и само със сезона.

