Кои са важните прегледи и изследвания по време на бременност, както и какви са правата на родилката. Гост в предаването „Пулс” по NOVA NEWS беше Петя Панова, главен експерт от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

"При първо посещение при лекаря, той трябва да запознае пациентката с нейните права и програмата „Майчино здравеопазване”. Тя включва прегледи и консултации по време на бременността. Бъдещата майка с нормална бременност може да избере между общопрактикуващия ѝ лекар или АГ специалист. Ако бременността е рискова, тогава грижите поема само лекар специалист по акушерство и гинекология”, заяви Панова.

"Изборът на екип не е задължителен. Те имат право да изберат, но не са длъжни да го правят. Лечебното заведение трябва да е създало възможности да има повече от един екип. Освен АГ лекар, в него има и анестезиолог, акушерка, както и други специалисти”, уточни още главният експерт.

