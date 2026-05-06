Ново проучване сочи, че мястото, където живее едно дете – дори от раждането му – може да повлияе на риска от развитие на рак. Изследователи от Университета в Монреал установяват, че децата, които растат в близост до бензиностанции, могат да бъдат изложени на по-висок риск от някои видове рак, особено от левкемия.

Детският рак е рядко явление, но последиците от него могат да бъдат тежки. Дори когато децата оцелеят, те могат да се сблъскат с дългосрочни здравословни проблеми. Учените отдавна знаят, че генетиката обяснява само малка част от тези случаи. Смята се, че повечето от тях са свързани с фактори на околната среда, въпреки че много от тези рискове все още не са напълно изяснени.

Как кафето може да помогне на организма да се бори с ефектите от стареенето

Изследователският екип се фокусира върху бензиностанциите, тъй като те отделят химично вещество, наречено бензен. Известно е, че бензенът причинява рак и вече е свързван с левкемия при възрастни. Той е естествена съставка на суровия нефт и се съдържа в бензина. Тъй като се изпарява лесно, той може да попадне във въздуха по време на съхранението на горивото, при зареждането на автомобилите и при доставката на гориво с цистерни.

За да проучат възможните ефекти върху децата, учените анализират здравни данни от целия Квебек. Те проследяват децата от раждането им чрез медицински досиета и проучват къде са живели по това време. Това им позволява да сравнят случаите на рак с близостта на домовете им до бензиностанции.

Резултатите показват ясна закономерност. Децата, живеещи по-близо до бензиностанции, имат по-висок риск от развитие на левкемия. Рискът се увеличава, колкото по-близо живеят, като най-висок риск се наблюдава при тези, живеещи на по-малко от 100 метра. Тези резултати остават валидни дори след отчитане на други фактори, като нива на доходите, дали районът е градски или селски, и характеристики на майката на детето. Изследователите вземат предвид и факта, че бензиностанциите често са разположени в близост до натоварени пътища, което също може да повлияе на качеството на въздуха.

Ракът на дебелото черво: Значението на ранната диагностика и превенцията

Проучването има някои ограничения. В него е използван адресът на детето при раждането и не е проследявано дали семействата са се преместили по-късно. Това означава, че то не може напълно да отрази дългосрочното излагане.

Въпреки това ранният етап от живота, включително периодът преди раждането, се счита за чувствителен период, през който факторите на околната среда могат да окажат силно влияние върху здравето.

Редактор: Никола Тунев