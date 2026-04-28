Световната здравна организация заяви, че напредъкът в елиминирането на хепатита е твърде бавен, въпреки наличието на средства за справяне със заболяването, което отнема живота на над един милион души годишно.

По данни на СЗО вирусните хепатити B и C - отговорни за 95% от смъртните случаи, свързани с болестта - са причинили 1,34 милиона смъртни случая през 2024 г. Всяка година се регистрират над 1,8 милиона нови инфекции, предаде АФП.

„Напредъкът е твърде бавен и неравномерен“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. „Много хора остават недиагностицирани и нелекувани поради стигма, слаби здравни системи и неравен достъп до грижи. Разполагаме с инструментите да елиминираме хепатита като заплаха за общественото здраве, но е необходимо спешно разширяване на превенцията, диагностиката и лечението“, добави той.

Хепатитът представлява възпаление на черния дроб, причинено от различни вируси или други фактори, което може да доведе до тежки увреждания, включително рак. Съществуват пет основни вида хепатит, като B и C са сред най-смъртоносните.

В глобалния доклад за хепатита за 2026 г. СЗО изчислява, че през 2024 г. около 287 милиона души са живели с хроничен хепатит B или C. От приблизително 240 милиона души с хроничен хепатит B по-малко от 5% са получавали лечение. Само 20% от хората с хепатит C са били лекувани от 2015 г. насам.

В Африка - регионът с най-тежко разпространение на хепатит B - едва 17% от новородените са получили ваксина при раждане през 2024 г.

We landed on the moon.

We mapped the genome.

Yet as of 2024, over 280 million people — roughly 3% of the world population — were still living with chronic Hepatitis B and Hepatitis C.



The 2026 Global #Hepatitis Report out now https://t.co/KHD09aJTto pic.twitter.com/tnOsWOgYeb — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 28, 2026

