Късно снощи в университетската спешна болница "Н. И. Пирогов" беше транспортиран пострадалият участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия.

32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние.

С тежко падане приключи вторият етап на Джиро д'Италия (ВИДЕО)

Напомняме, че тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 километра преди финала във Велико Търново, при село Мерданя, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието колоездачите са влезли с прекалено висока скорост - над 70 км/ч - в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.

