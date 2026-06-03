Всяка пролет сезонът на полените създават проблеми на милиони хора с алергии. Тревните полени са сред най-честите причинители на алергичен ринит през май и юни. Темата коментира алергологът и педиатър д-р Тихомир Мустаков в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

"По принцип началото на цъфтежа за нашия климат е някъде около началото на март. Даже още в края на февруари започват да цъфтят ветроопрашващите се дървета. И хората, които са алергични към този цъфтеж, започват да имат обичайните оплаквания – дразнене и сърбеж в очите, кихане, воднист секрет от носа. По-рядко се наблюдават сърбящи обриви, а в най-редките случаи хората с поленова астма могат да имат и влошаване на астмата", обясни лекарят.

"Тази година пролетните месеците бяха относително хладни и реалното затопляне настъпи едва преди около десетина дни. Това веднага се усети. Изключително много хора съобщават за влошаване на симптомите. В момента имат оплаквания както хората, алергични към дървесен полен, така и тези, които са алергични към цъфтежа на ливадните треви, които характерно цъфтят именно сега", каза още д-р Мустаков.

Алергия от полени - диагностика и съвременно лечение

Той поясни, че разграничаване между вирусна инфекция и алергия може да се направи, тъй като при вирусите обикновено има повишаване на температурата. При алергичната реакция дори и да има повишение, то е само с няколко десети от градуса. "На пръв поглед симптомите са доста сходни с настинка. Някои хора имат и болки в гърлото, освен кихане и сърбеж в очите", допълни още лекарят.

В момента има и вълна от краткотрайни вирусни инфекции, които просто утежняват протичането на алергичната хрема, каза той. И допълни, че алергичните хора по принцип са по-възприемчиви към вирусни инфекции.

Какви са първите стъпки, които трябва да предприемем, за да ограничим алергичната реакция

Д-р Мустаков каза, че повишаването на имунитета при алергичните хора не е еднозначен процес. Самата алергична реакция представлява свръхактивна имунна реакция, но насочена в неправилна посока. Затова нямаме интерес да стимулираме допълнително тази свръхреакция е трябва да се работи внимателно с имуностимулирането, каза още той. "По-скоро се стремим да ограничим възприемчивостта към вирусни инфекции с обичайните средства - например, прием на витамин C, локални средства за защита като промивки и други подобни мерки, които намаляват натоварването върху имунната система. В повечето случаи тя сама се справя с вирусната инфекция за два-три дни", каза още лекарят.

Ефективни начини да овладеем дразнещите симптоми на пролетните алергии (ВИДЕО)

Алергичната реакция обаче не преминава толкова бързо, заяви той и препоръча, ако има назначено лечение, то да се провежда редовно.

Какви са причините за ръста на алергиите

В световен мащаб се наблюдава увеличаване на броя на алергичните хора, включително на тези с поленова алергия, каза д-р Мустаков. "Обясненията са различни – както свързани с промени в имунната система на хората, така и с промени в самите полени. Една от хипотезите е, че глобалното затопляне поставя растенията в режим на несвойствено цъфтене. Поленът, който отделят, става по-агресивен и съдържа повече вещества, улесняващи проникването му през лигавиците. Освен това замърсеният въздух също играе роля. Частиците от автомобилни двигатели и индустрията служат като своеобразна „котва“ за полените. Вместо да се издигат високо във въздуха, те остават на по-ниска височина и се вдишват по-лесно от хората. Така се увеличава както експозицията към полени, така и броят на хората с алергии", обясни лекарят.

Важни съвети в пикоияв сезон на алергиите

Д-р Мустаков обясни следното: "За хората, които не са диагностицирани, но имат оплаквания през този период, препоръчвам след края на активния цъфтеж - през есента, около септември - да си направят алергологични тестове. Независимо дали са кожни или кръвни, днес има различни възможности за диагностика. Така, ако е необходимо, може навреме да се започне профилактика за следващия сезон. Хората, които в момента имат оплаквания, могат да използват антихистаминови лекарства. Добре е след прибиране у дома да измиват откритите части от полепналите полени. Трябва също да внимават за кръстосани реакции, тъй като при някои хора с поленова алергия могат да се наблюдават реакции към растителни храни, най-често към ядки", обясни още лекарят.

Ефективни начини да овладеем дразнещите симптоми на пролетните алергии (ВИДЕО)

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Редактор: Цветина Петрова