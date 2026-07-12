Очила с добавена реалност вече се използват при операции на рак на гърдата и дават възможност за по-прецизно отстраняване на тумори, като същевременно щадят здравата тъкан. Това обясни в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS хирургът и онколог д-р Ваня Митова. По думите ѝ технологията представлява софтуерна платформа, която наслагва образите от скенери и други изследвания върху тялото на пациента по време на операцията. Това позволява на хирурзите да визуализират тумори, кръвоносни съдове и лимфни възли с точност до 0,6 милиметра, което помага едновременно да се отстрани заболяването и да се запази максимално количество здрава тъкан.

Според д-р Митова разработката е българска иновация, създадена съвместно с екип от IT специалисти и инженери. Тя подчерта, че днес целта на съвременната медицина е не просто да лекува, а когато е възможно, да запази гърдата. „Жените, които са с органосъхраняващи операции, живеят много по-дълго и имат много по-добро качество на живот“, посочи специалистът, като се позова на големи международни проучвания.

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Онкологът отправи и призив жените да не отлагат профилактичните прегледи заради страх от диагнозата. По думите ѝ ранното откриване на заболяването дава възможност за пълно лечение, по-щадящи операции и по-добър естетичен резултат. Затова симптоми или промени в гърдите не бива да се пренебрегват, дори по време на лятната почивка.

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