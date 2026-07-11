Ваксината за варицела, която се прилага в България, е много добра. Обсъдени са всички положителни ефекти и странични реакции и с две ръце мога да кажа, че приложението ѝ е ефикасно. Това заяви в ефира на „Събуди се” д-р Пламен Масларски по отношение на ваксината срещу варицела, която вече е задължителна за родените след 1 януари 2025 г.

„От 1 юли ваксината за варицела вече е налице. Уведомени сме, че можем да я получаваме от РЗИ. Ваксината се прилага по следната схема - първа доза след 12 месеца, втора доза след 4 години. На двудозов прием е. В света се прилага рутинно в 47 държави”, каза д-р Масларски и допълни, че ваксината започва да се прилага в света през 1995 г.

Ваксината срещу варицела вече е задължителна за родените след 1 януари 2025 г.

„Хората я приемат добре. Много от тях сами се снабдяваха с тази ваксина. Тя спестява много неприятни преживявания. Има детски заведения, които са в дълги карантини, което затруднява работата на хората. Докато, когато е поставена ваксината и са минали 30 дни, децата могат да посещават детско заведение. Това предпазва възрастните, болните хора, бременните жени”, каза той.

По думите му това е вирус, който може да остане в организма с дни, месеци и години, а при определени условия може да се прояви по неприятен начин чрез обриви и висока температура. „Болката е една от най-силните по скалите за болка. Поради тази причина вече се изработват ваксини, които са на същия принцип, но за големи хора. Има такива регистрирани ваксини в Европа и могат да се прилагат и на възрастните хора с цел предотвратяване на това заболяване”, заяви д-р Масларски.

Той коментира още и връзката между лятото и имунитета на децата. „При децата може да започне така нареченото закаляване. Сега е моментът, хората пътуват, отиват на места, където природните и климатични условия са изключително показани. При децата ние включваме въздуха, слънцето, водата. Всички хора водят децата си на почивка на море или планина и могат да използват този период, за да засилят вътрешните имунни сили на детето, така че когато дойде сезонът на повишена заболеваемост, децата да боледуват по-малко”, каза той.

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Що се отнася до екранната зависимост, д-р Масларски подчерта, че забелязва такава тенденция при децата. „Тревожни сигнали са, ако детето не иска да се занимава с нищо друго, ако изпада в истерия, ако отказва да общува с връстниците си, ако прекарва повече от определените за възрастта време с екрани, това трябва да бъде жълта или червена лампа за семейството. Бих препоръчал докъм 3 години децата да нямат достъп до екран, така че да се развива въображението и да общуват естествено, което е незаменимо”, каза още той.

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Редактор: Ивета Костадинова