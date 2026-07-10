Легендарната рок група „Конкурент“ тази година отбелязва 40 години на сцената. Освен това, за втора поредна година фронтменът Емил Анчев организира фестивала „Вълча пътека“, който дава сцена на нови български рок групи.

„Фестивалът се провежда в Челопеч в един прекрасен летен театър. Тази година решихме да е двудневен поради огромния интерес миналата година, когато беше един ден. Имаме над 70 групи, подали молби за участие, сега предстои тяхната селекция”, разказа певецът.

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По думите му участието във фестивала дава на младите групи възможност да се изявят на голяма сцена, достъп до публиката. Групите представят по две парчета авторска музика и ще има победители и в двете вечери, допълни Анчев.

„Имаме и групи хедлайнери докато върви гласуването от публиката, тя решава изцяло, нямаме жури. Едната вечер ще свирят „Конкурент”, а другата вечер победителят в „Капките” Дънди с неговата банда. Очертава се един готин купон”, каза певецът.

„Вълча пътека“ ще се проведе на 21 и 22 август, а входът е свободен.

Целия разговор чуйте във видеото.