Снимка: iStock СЛЕД РЕПОРТАЖ НА NOVA
От Военното ведомство са уверили местните хора, че докато температурите остават високи, няма да се провеждат учения
Министерството на отбраната реагира след репортаж на NOVA за притесненията на жители на костинбродските села Безден, Опицвет, Богьовци и Белидие хан от риска от нови пожари в района на военния полигон в Сливница.
От Военното ведомство са уверили местните хора, че докато температурите остават високи, няма да се провеждат стрелби нито на полигона в Сливница, нито на територията на страната.
Страх в Безден: Жители се опасяват от нов опустошителен пожар в селото
В края на юли жители на района разказаха в ефира на „Здравей, България“, че се опасяват от повторение на опустошителните пожари от миналото лято. Тогава огънят унищожи десетки къщи и изпепели близо 55 000 декара земя между Сливница и Костинброд.
Местните хора свързват възникването на миналогодишния пожар със стрелби по време на военно учение на полигона. Министерството на отбраната обаче категорично отхвърли тази версия, като заяви, че в деня на избухването на огъня там не са провеждани стрелби. Официалната причина за пожара така и не беше установена.
Пред NOVA част от жителите описаха преживяното като „ад под небето“. По думите им в деня на бедствието от района на поделението се чували стрелби и се виждал пушек, а силният вятър разпространил пламъците изключително бързо.
След пожара жители на засегнатите села създадоха инициативен комитет и поискаха от Министерството на отбраната да не допуска стрелби през сухите и горещи периоди. Те настояха и за почистване на района от невзривени боеприпаси, които според тях затрудняват работата на пожарникарите при възникване на огън.
Пожарът край село Стрелци е локализиран, огнеборците продължават да гасят отделни огнища (СНИМКИ)
„Тревата е изключително суха и рискът от пожар е огромен“, заяви пред NOVA Георги Димов от инициативния комитет. По думите му наличието на невзривени снаряди създава допълнителна опасност и възпрепятства навлизането на огнеборците в определени части от полигона.
В позицията си след репортажа от Министерството на отбраната тогава посочиха, че във военните формирования са въведени засилени мерки за пожарна безопасност, ежедневно се прави оценка на риска, а при обученията не се използват боеприпаси, които могат да предизвикат пожар.
Местните жители обаче останаха скептични и заявиха, че ще следят дали в района продължават да се провеждат стрелби. Сега те са получили уверение от военното ведомство, че при високите температури стрелби няма да има не само на полигона край Сливница, а във военните формирования в цялата страна.
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