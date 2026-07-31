Една година след като пожар изпепели десетки къщи и близо 55 000 декара земя между Сливница и Костинброд, жителите на засегнатите села продължават да живеят със страха, че подобно бедствие може да се повтори.

Според местните хора причината за миналогодишния пожар са стрелби по време на военно учение на полигона в Сливница. Още тогава от Министерството на отбраната категорично отричат подобна връзка и заявяват, че в деня на пожара на полигона не са провеждани стрелби. Тъй като официалната причина за възникването на огъня така и не е установена, спорът остава нерешен.

„Не пожелавам на никого такъв кошмар. Това беше ад под небето. Бях на двора и се виждаше как от поделението провеждат учение със стрелби. Виждаше се и пушекът. Когато огънят се разпали, заради силния вятър много бързо стигна до нас. Единственото, което успяхме да направим, беше просека с вода откъм гората“, разказва Мая. По думите ѝ помощта закъсняла, институциите не помагнали и намало дори доброволци. „Дойдоха само наши приятели, но дотогава всичко вече беше изгоряло“, допълва тя.

Висок риск от пожари в следващите седмици

Друг жител на селото - Васил, разказва, че още по обяд местните забелязали дим и многократно сигнализирали пожарната, от където отвърнали, че знаят и контролират положението. „После всичко стана много бързо. Огънят от сухата трева премина в иглолистната гора, температурата рязко се повиши и пожарът стигна до селото“, спомня си той.

Според него това не е изолиран случай и не за първи път пожар тръгва от полигона. По думите му се появили и сателитни снимки, които показват откъде е тръгнало първото огнище. В същото време имало и уведомление, че на тази дата ще се провежда учение на полигона.

След преживяното жителите са създали инициативен комитет, който настоява за конкретни мерки. „Към Министерството на отбраната и ръководството на полигона молбата ни е през сухия сезон да не се провеждат стрелби. Въпреки всички мерки, тревата е изключително суха и рискът от пожар е огромен. Настояваме също да бъдат почистени невзривените снаряди, защото те затрудняват гасенето. Пожарникарите не смеят да навлизат в района на полигона по време на пожар заради опасността“, заяви Георги Димов от инициативния комитет.

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Официалната позиция на Министерството на отбраната е, че във всички военни формирования се прилагат засилени мерки за пожарна безопасност, ежедневно се извършва оценка на риска, а при обучения не се използват боеприпаси, които могат да предизвикат пожар.

Местните обаче остават скептични. „Не смятам, че има боеприпас, който да не създава риск от пожар. Ако чуем стрелба от полигона, сме готови веднага да отидем на място и да се свържем с медиите“, казва Георги Димов, а според Васил само преди седмица на полигона е имало тридневно учение.

Целия разговор гледайте във видеото.