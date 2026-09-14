Въпроси, свързани с глобалната сигурност, обсъдиха днес министрите на отбраната на България и Италия

Димитър Стоянов посрещна Гуидо Крозето в авиобаза „Безмер”, след което двамата министри и водените от тях делегации проведоха работна среща.

„Благодарих на министър Крозето за поетия ангажимент от страна на Италия да бъдат рамкова държава на многонационалната бойна група”, каза Стоянов.

Той определи срещата като ползотворна. Обсъдени са били теми, свързани с глобалната сигурност, сигурността в Европа, на Черноморския регион и Западните Балкани. Засегнати са били и етапите на модернизация на българската армия и възможностите за сключване на договори с италианската страна по механизма Safe. Има вероятност да има сключени такива до края на годината.

Стоянов каза, че италианският му колега е поел ангажимент да съдейства за това.

България е изпратила запитване към Нидерландия за наем на самолети F-16 до 2030 г.

Коментирани са и инфраструктурни проекти от общ интерес на територията на България. „Ще си изпълним ангажиментите, поети в споразумението, подписано тази година между България и Италия”, каза Стоянов.

Той подкрепя предложението, направено от министър Крозето за създаване на център за борба с хибридни атаки. „Смятам, че Европа трябва да създаде такъв център, който да подпомага всяка страна”, каза Стоянов.

Обсъдено е било и бъдещото развитие на НАТО и концепцията „НАТО 3.0”.

„Обсъдихме проблемите в ЕС, свързани с иновациите и развитието на военната индустрия. Мислим, че Европа трябва да бъде обединена в това отношение”, коментира министърът.

Двамата ще разговарят допълнително по време на срещата на министрите на отбраната на 28 септември.

„Ще предприемем взаимни действия, за да посрещнем това, което се случва в света в момента и засяга нашите нации”, каза италианският министър на отбраната, който идва за трети път у нас, откакто е мандатът му.

Министър Крозети припомни, че има около 750 италиански военнослужещи в бази в България. И посочи, че за страната му е важно инфраструктурното развитие на тази бази.

„Засилването на Източния фланг е сред приоритетите на НАТО”, каза Крозети. „Сигурността в Европа не се постига с разделени нации", коментира още той.

Министър Стоянов каза още, че охраната на формированията на Българската армия е добре ситуирана и се справяме добре. „Разбира се, има какво да се желае. Имаме нужда от средства за борба с дронове, които да бъдат разположени на нашите стратегически обекти. Работим в тази насока. Но това не е еднократен акт, няма как да стане толкова бързо, колкото ни се иска”, каза Стоянов.

Редактор: Ина Григорова