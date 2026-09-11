Първият от общо седем кораба тип „минен ловец“, които България ще получи от Нидерландия и Белгия, се очаква да пристигне у нас най-късно през октомври. Това стана ясно по време на срещата на министъра на отбраната Димитър Стоянов с посланика на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. Артур ден Хартог.

Трите кораба минни ловци от флота на Нидерландия са част от двустранното отбранително сътрудничество между двете страни. По време на срещата министър Стоянов изрази благодарност за предоставянето на корабите, заедно с необходимите резервни части и спомагателно оборудване.

Първият минен ловец на България се очаква още през септември

Той подчерта значението им за развитието на способностите на българските Военноморски сили и за приноса на страната ни към противоминните дейности в Черно море. Посланик Артур ден Хартог отбеляза, че предоставянето на минните ловци е принос на Нидерландия към сигурността на корабоплаването в Черно море за България и останалите черноморски държави.

По време на разговорите стана ясно и че България продължава да търси допълнителни възможности за охрана на българското въздушно пространство и изпълнение на съюзническите ангажименти. „Изпратили сме запитване към нидерландската страна относно възможността да наемем до 8 самолета F-16 за период до 2030 г. и очакваме Вашия отговор“, заяви министър Стоянов. Той припомни успешната съвместна мисия на българските и нидерландските Военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство през 2022 г. и отправи покана за реализирането на нова съвместна мисия.

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

Министърът на отбраната представи предприетите от правителството мерки за модернизация на Въоръжените сили и за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Сред обсъдените теми бяха още подкрепата за Украйна, укрепването на съюзническия възпиращ потенциал и оперативната съвместимост, военното образование и подготовка, както и сътрудничеството в областта на киберсигурността.

Н. Пр. Артур ден Хартог потвърди готовността на Кралство Нидерландия да продължи сътрудничеството с България за укрепване на колективната сигурност и отбранителните способности на Европа.

Редактор: Цветина Петкова