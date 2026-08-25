Първият минен ловец, който България придобива в рамките на проекта за модернизация на Военноморските сили, е готов и се очаква да бъде получен още през септември. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана.

По-рано комисията одобри на първо четене законопроекта за ратифициране на договора с Нидерландия за придобиването на три минни ловци клас „Трипарти“. Решението беше прието с 16 гласа „за“ и един „против“.

България стартира проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

Става въпрос за корабите HNLMS „Зирикзии“ с бордови номер M862, HNLMS „Вилемстад“ с номер M864 и HNLMS „Схийдам“ с номер M860.

Съгласно договора нидерландската страна трябва да прехвърли собствеността върху всеки от корабите, след като бъдат извършени необходимите дейности за възстановяване на техническите им способности и удължаване на експлоатационния ресурс.

Депутатите подкрепиха и меморандума между България, Белгия и Нидерландия, който урежда прехвърлянето на минните ловци, както и предоставянето на съоръжения за обучение на екипажите, резервни части и допълнително оборудване.

Трите нидерландски кораба са част от по-голям проект, по който България трябва да придобие общо седем минни ловци - три от Нидерландия и четири от Белгия. Средствата за ремонт и възстановяване на способностите на седемте кораба са предвидени в размер на 42 млн. евро за период от четири години.

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

Българските Военноморски сили вече разполагат с три кораба от този тип и имат опит с използването им при противоминни операции, включително в съвместната група в Черно море с Румъния и Турция.

Освен това Комисията по отбрана в Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за ратифициране на Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCP А1) на Международен договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър”, Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” и Изменение и допълнение №1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.

Редактор: Цветина Петкова