Коментират Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди

Ще видим ли истинска битка за президентския вот? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка”  предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.

Втората тема в предаването беше: Ще излезе ли случаят „Петрохан” от мъглата на конспирациите след днешното оповестяване на факти от разследващите институции?

Редактор: Ина Григорова

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