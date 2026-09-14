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Коментират Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди
Ще видим ли истинска битка за президентския вот? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.
Втората тема в предаването беше: Ще излезе ли случаят „Петрохан” от мъглата на конспирациите след днешното оповестяване на факти от разследващите институции?Редактор: Ина Григорова
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