Ще видим ли истинска битка за президентския вот? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.

Втората тема в предаването беше: Ще излезе ли случаят „Петрохан” от мъглата на конспирациите след днешното оповестяване на факти от разследващите институции?

Редактор: Ина Григорова