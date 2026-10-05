Нелегална кланица разкриха криминалисти от ОДМВР-Сливен. Установено е незаконното клане на коне и последващо изхвърляне на големи количества отпадъци в землището на село Самуилово, в непосредствена близост до коритото на река Асеновска.

По случая е задържан 48-годишен мъж от селото. Той е заловен при изхвърляне на трупни отпадъци. На място е констатирано замърсяване на околната среда.

Разкриха над 500 кг месо в незаконна кланица в Симеоновград

Снимка: ОДМВР-Сливен

При последвалото претърсване в дома му е открита постройка, пригодена за клане на животни. Полицаите са намерили и чували с около 200 килограма месо, което предстои да бъде унищожено в екарисаж.

Операцията е проведена съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните в Сливен. За случая са уведомени БАБХ, РИОСВ, Басейнова дирекция и Община Сливен.

Редактор: Габриела Павлова