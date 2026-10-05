Назалните ваксини срещу грип за деца ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции до края на тази седмица, след което имунизацията може да започне. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова при посещението си в УМБАЛ - Бургас.

По думите ѝ количествата от назалната ваксина са достатъчни за децата. При инжекционните противогрипни ваксини обаче доставките ще се забавят и се очаква те да пристигнат най-вероятно до края на октомври. След това имунизационната програма ще може да бъде изпълнявана в зависимост от доставките.

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Ивкова обясни, че забавянето е свързано с производствения процес. Информацията, получена от Здравното министерство на 29 септември, показвала, че щамът за тазгодишните ваксини бил определен по-късно. Това попречило на производителите да ги разработят и доставят по-рано. „Проблемът засяга цялото Северно полукълбо“, уточни здравният министър.

По време на посещението си в Бургас Ивкова коментира лаконично и полицейската операция в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив . Тя заяви, че е запозната със случая, но повече информация ще бъде предоставена във вторник. На въпрос дали разследването е свързано със злоупотреба със средства на Националната здравноосигурителна каса министърът не даде подробности.

В УМБАЛ - Бургас Ивкова разгледа нова медицинска апаратура, осигурена по Плана за възстановяване и устойчивост. Сред нея е високотехнологичен компютърен томограф, който по думите ѝ позволява по-щадящо изследване на пациентите. „Това е особено важно, тъй като с компютърната томография ще бъдат изследвани и деца“, посочи министърът.

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Ивкова разгледа и две обновени стаи в родилното отделение. Тя определи условията като комфортни и осигуряващи необходимото спокойствие за майките. „Очаквам да видя още клиники и отделения реновирани“, каза здравният министър. Тя отбеляза и ролята на дарителите за подобряването на условията в лечебното заведение. „Удовлетворена съм и от това, че тук има общност, която успява да дарява“, заяви Ивкова.

При посещението здравният министър беше придружена от кмета на Бургас Димитър Николов, областния управител Дико Диков, депутати от региона и представители на здравни и академични институции.

Редактор: Цветина Петкова