Започва имунизацията срещу грип при децата. От понеделник вече ще е възможна и имунизация с назална ваксина, която се прилага без инжекция. Паралелно с това се очакват и първите доставки на инжекционните ваксини за сезона, които се забавят заради производствени затруднения.

Във Варна грипният сезон все още не е започнал. Личните лекари не отчитат доказани случаи на грип, а острите респираторни инфекции са с обичайната за сезона честота. „Към момента – нищо специфично и нищо извънредно. Обичайните инфекции като честота и като вид за сезона. Все още даже имаме като опашка от летните вируси със стомашно-чревни оплаквания. Засега ситуацията е спокойна“, посочва общопрактикуващият лекар д-р Николай Христов.

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По данни на Регионалната здравна инспекция има регистрирани случаи със симптоми, сходни с грип, но те не са лабораторно потвърдени. „Аз имам данните за август, които са 7, а за септември са 9 души. Но те са клинично поставени, не с лабораторни изследвания – само по симптоми“, твърди началникът на „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ – Варна д-р Анка Баева

Въпреки спокойната ситуация, имунизацията започва. При децата тази година новата възможност за назална ваксина се оказва все по-предпочитана от родителите. „От моята практика и от контактите ми с колеги – интересът е огромен“, твърди доктор Христов.

„Всеки общопрактикуващ лекар си има списък с желаещите, които искат да си направят. Те не са задължителни, а са препоръчителни“, обясни доктор Баева.

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За хората, които са избрали инжекционна ваксина, обаче остава въпросът кога ще бъде налична. Очакването е първите количества да пристигнат в края на октомври. Междувременно назалните ваксини вече се разпределят и към аптечната мрежа. Така родителите имат възможност да избират между тях и инжекционната форма според възрастта на детето и медицинските показания.

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