Ключов ден за бюджета на Здравната каса. Днес Надзорният съвет се събира, за да разгледа план-сметката.

Според информацията очаква се размерът на парите за здраве да бъде близо 5 милиарда и 700 млн евро. Или с близо половин милиард повече спрямо този за 2026 година, което го прави рекорден.

Здравната вноска няма да бъде увеличена и ще остане в размер 8 на 100.