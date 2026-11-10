Снимка: БТА
-
ВАС задължи НЗОК да плати биомаркерната диагностика на пациенти с онкологични заболявания
-
Защо се бавят доставките на противогрипни ваксини
-
Здравното министерство с бюджет от близо 725 млн. евро: За какво ще се харчат
-
Милиони евро икономии от ТЕЛК: Как държавата ще ограничи злоупотребите с инвалидни пенсии
-
Какво предвижда административната реформа в здравеопазването и защо се задълбочава проблемът с ваксините?
-
Уролог: Ракът на простатата може да бъде излекуван в над 95% от случаите, ако се открие навреме
Ключов ден за бюджета на Здравната каса. Днес Надзорният съвет се събира, за да разгледа план-сметката.
Според информацията очаква се размерът на парите за здраве да бъде близо 5 милиарда и 700 млн евро. Или с близо половин милиард повече спрямо този за 2026 година, което го прави рекорден.
Здравната вноска няма да бъде увеличена и ще остане в размер 8 на 100.
Редактор: Цветина Петрова