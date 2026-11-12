Лекуваме скъпо, плащаме скъпо – това е изводът от анализ на Института за пазарна икономика. Изоставането в превенция води до ранна смърт и високи разходи за лечение. Темата коментираха икономистът от Института за пазарна икономика Петя Георгиева и председателят на Българската асоциация за защита на пациентите Пламен Таушанов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Георгиева проблемът е комплексен и обхваща няколко основни направления – ваксинациите, ежегодните профилактични прегледи при общопрактикуващите лекари и националните скринингови програми. По думите ѝ при тези дейности анализът отчита регрес или недостатъчно добри резултати. „Превантивните грижи са изоставени в България. В България от много години се говори за скрининговите програми, но все още не са стартирали ефективно”, подчерта тя.

Икономистът посочи, че общата смъртност в България е най-високата в Европейския съюз и е почти с 50% над средното европейско равнище. „При детската смъртност ситуацията е по-благоприятна, като една от причините е по-добре работещата профилактика при децата в сравнение с тази при възрастните”, каза Георгиева.

От своя страна Таушанов заяви, че тези резултати не са изненадващи. По думите му здравната политика продължава да поставя акцент върху болничното лечение за сметка на профилактиката.

Адвокатът посочи, че средствата за болнична помощ се увеличават многократно повече от тези за превенция. Според него публичните обещания за развитие на профилактиката не се подкрепят от реални финансови решения. „Подчертава се, че при общопрактикуващите лекари се правят профилактични прегледи, които се увеличили. Тава са легенди, които не почиват на действителност. Информацията от общопрактикуващите лекари, които правят изследванията, не влизат в Националната здравна информационна система. Например, когато един лекар установи затлъстяване на пациента, той има механизъм да го прати в болница”, посочи Таушанов.

Целия разговор гледайте във видеото.