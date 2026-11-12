След вълната от кръводарители, предизвикана от тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“, в момента всички кръвни центрове в страната разполагат с достатъчни количества кръв и кръвни съставки. Това съобщи в ефира на NOVA NEWS д-р Красимира Терзиева, директор на Националния център по трансфузионна хематология. Тя благодари на стотиците доброволци, които се отзоваха на призивите за помощ, но подчерта, че кръводаряването трябва да бъде постоянна практика, а не реакция единствено при трагедии.

„Кръвта няма заместител. Единственият начин да я осигурим е хората да даряват“, заяви д-р Терзиева. По думите ѝ след катастрофите, при които загинаха 12 души, желаещи да помогнат са се стекли към центровете за

в цялата страна.

Само за един ден през Националния център са преминали 397 кръводарители, а шест медицински сестри са работили по 11 часа, за да обслужат желаещите. Директорът на центъра обаче предупреди, че прекомерното струпване на дарители за кратък период също създава затруднения. Причината е ограниченият срок на съхранение на някои кръвни съставки. Например еритроцитният концентрат може да се съхранява до 42 дни.

„Това е вълна от кръводаряване. Да, вълна е, но не трябва да е на вълни“, подчерта тя.

Затова д-р Терзиева призова хората да проявяват разбиране, ако бъдат помолени да дарят кръв след седмица или на по-късна дата. Целта е наличностите да бъдат разпределени равномерно, така че да има достатъчно кръв и през следващите месеци.

Тя уточни, че в момента няма недостиг на нито една кръвна група. Националният център обмисля и създаването на онлайн система, чрез която гражданите да могат да следят в реално време от кои кръвни групи има най-голяма необходимост.

По думите ѝ най-трудните периоди за кръвните центрове обикновено са летните месеци и дните около големите празници, когато броят на дарителите намалява. Д-р Терзиева напомни, че кръв може да бъде дарена във всеки център или отделение по трансфузионна хематология в страната, включително когато желанието е да се помогне на конкретен пациент в друг град.

За да бъде допуснат до кръводаряване, човек трябва да е в добро здравословно състояние, да е закусил и да няма остро заболяване. Преди процедурата лекар преценява дали кандидатът може безопасно да дари кръв, като отчита и приеманите лекарства.

„Трябва да мислим за кръводаряването през цялата година, защото през цялата година има нужда от кръв и кръвни съставки“, обобщи д-р Терзиева. Тя призова гражданите да следят официалните канали на Националния център и да се включват в редовните кампании за кръводаряване.