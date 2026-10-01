Назалните ваксини срещу грип за деца и новите препарати срещу COVID-19 вече са в България. Здравните власти започват масовата имунизация от този понеделник. Доставката на инжекционните противогрипни ваксини обаче се отлага заради производствени затруднения. Проблемът засяга както безплатните дози по националните програми, така и количествата, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа.

Началникът на отдел „Надзор на заразните болести“ към Министерството на здравеопазването д-р Кремена Пармакова каза в ефира на “Твоят ден”, че за този сезон са налични 47 504 дози от назалната противогрипна ваксина.

Ваксинацията на децата против грип започва на 5 октомври

По отношение на ваксините срещу COVID-19 - те са нови и са срещу варианта XFG, обясни още здравният експерт. Договореното количество ваксини за България е 31 680 дози, като първата доставка на 14 400 дози вече е извършена. Те са предназначени за две възрастови категории - за деца от 6 до 11 години и от 12-годишна възраст нагоре, включително и за възрастните.

По отношение на забавянето при инжекционните противогрипни ваксини експертът обясни, че в МЗ е постъпила информация от производителя, че производството се е забавило заради по-късното подаване на състава на препаратите за тази година от Световната здравна организация и от Европейската агенция по лекарствата. От друга страна - има повишаване на търсенето както в Европа, така и в целия свят, което също допълнително е създало затруднение. Затова и първите количества за България ще бъдат доставени в края на месец октомври, каза д-р Пармакова. Очаква се да пристигнат близо 770 хиляди ваксини , като те са предназначени както за аптечната мрежа, така и за изпълнението на двете национални програми.

Три безплатни ваксини срещу грип за децата през новия сезон

Експертът подчерта, че у нас непрекъснато се увеличава вносът на ваксини и за аптечната мрежа, и по национални програми.

“Тази година стартираме с почти 99 хиляди дози противогрипни ваксини за детска програма, което до момента не е било така. Имаме и 50 хиляди дози нова високоантигенна ваксина, която е предназначена за лица над 75 години. Опитваме се всяка година да разширяваме вида на ваксините, които се прилагат, както и да увеличим количествата”, обясни още Пармакова.

► Кога е подходящото време за поставяне на ваксина

Д-р Пармакова обясни, че най-удачният момент за имунизация е есента - от края на септември дори до декември, преди да сме боледували. Тя подчерта, че през последните години данните сочат, че грипът настъпва у нас през декември и основно през януари и февруари.

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