„Общественият съвет за Националната детска болница поиска да се направи преоценка на тази поръчка още през 2025 година, когато техническото задание за нея беше подготвено”. Това заяви Надежда Цекулова от Обществения съвет за изграждане на новата детска болница.

В „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Цекулова коментира плановете на правителството да преработи проекта.

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„Старият състав на съвета подаде оставка заради несъгласието с начина, по който тази обществена поръчка беше подготвена. Така че сигнали за нашето несъгласие с хода на процеса има отдавна”, каза Цекулова.

Заявките в момента обаче съответствали на това, за което настояват от Обществения съвет. „Да се върви към широк конкурс за проектиране на бъдещата сграда, който да гарантира, че проектирането ще бъде извършено от експерти и компании с опит”, каза Цекулова.

Остава обаче притеснение от „затруднен диалог” с екипа на МЗ.

Цекулова каза, че има добри впечатления от работата на Елена Пенева-Златкова, която беше възстановена на поста изпълняващ длъжността директор на Здравната инвестиционна компания.

„В периода, в който беше директор, гарантира подкрепата на Европейската инвестиционна банка, гарантира международна експертиза в помощ на създаването на проекта. Имаме основание за оптимизъм”, каза Цекулова.

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По отношение на свиването на проекта, Цекулова каза, че тези решения трябва да се вземат с участието на всички заинтересовани страни.

До последните параметри в плана се е стигнало след дълги дискусии.

Решението за свиването не е нито просто, нито лесно, нито може да бъде взето на коляно, каза Цекулова.

Редактор: Ина Григорова