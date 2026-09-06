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Как да се справим с алергичните симптоми
В момента цъфтежът на амброзията е в своя пик. Това е широко разпространен плевел у нас, който оказва се, че има много опасен характер. Освен това се намираме и в периода на сезонните алергии. Как хората да се предпазят – темата коментира алергологът и имунолог от Александрова болница д-р Диана Христова в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
„Амброзията съдържа много ензими, които когато стигнат до вродения ни имунитет, активират сигнали за опасност. Това е едно много устойчиво растение, защото неговите семена могат да преживеят дълго време в неблагоприятни условия. Природата може да ги запази за 40 години”, обясни д-р Христова.
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Алергологът обясни, че за алергията са характерни сърбящ и запушен нос, както и парещи очи или конюнктивит. „Основният симптом, с който пристигнат пациентите е „сърбят ме очите и нищо не помагат”. Това е визитната картичка на амброзията”, каза тя.
Тя призовава, че при наличието на първи симптоми на каквато и да е алергия, е добре да посетим специалист, за да разберем кога е добре да се направи тест кой е причинителят на дразненето. „Най-добре е да се направят тестове в средата на септември и началото на октомври”, каза тя.
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„Алергията се лекува. Трябва да се въоръжим с търпение, защото лечението е сам организмът да се справи с нея. Това може да отнеме между 3 и 5 години”, каза в заключение д-р Христова.
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