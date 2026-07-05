Ужилванията от пчели, оси и стършели са сред най-честите причини за тежки алергични реакции през летните месеци. Това обясни алергологът д-р Кремена Найденова в предаването „Пулс“, като подчерта, че повечето хора развиват единствено локални симптоми, които не представляват сериозна опасност.

По думите ѝ най-често след ужилване се появяват болка, зачервяване, сърбеж и лек оток около мястото на контакта. Дори по-обширните локални реакции, при които подуването обхваща по-голяма зона или цял крайник, обикновено не са животозастрашаващи.

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Сериозен риск съществува при развитието на системна алергична реакция - анафилаксия. Тя може да протече с обрив по цялото тяло, подуване на лицето, устните и гърлото, затруднено дишане и спадане на кръвното налягане. В такива случаи е необходима незабавна медицинска помощ.

Специалистът уточни, че в България най-често тежки алергични реакции предизвикват насекомите от разред ципокрили - медоносни пчели, оси и стършели. При комарите проблемите обикновено са свързани с разчесване и последващи инфекции на кожата, особено при децата.

Д-р Найденова предупреди и за опасностите при ужилване в областта на устата и гърлото, което може да се случи при консумация на храна или напитки на открито. Дори при хора без алергия подобно ужилване може да доведе до бърз оток и затруднено дишане.

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Тя посъветва мястото на ужилването да не се разчесва, притиска или третира с домашни средства като чесън, лук и различни билки, тъй като това може да доведе до допълнително възпаление и инфекция. Вместо това е препоръчително кожата да се почисти и при нужда да се използват антихистаминови продукти след консултация с лекар.

По време на разговора алергологът подчерта, че тежките алергични реакции след ужилване остават сравнително редки. Според нея не съществува изследване, което със сигурност да покаже дали човек ще развие анафилаксия при бъдещо ужилване. Затова пациентите, които вече са имали подобна реакция, трябва да бъдат проследявани от специалист и да преминат допълнителни изследвания.

Д-р Найденова обърна внимание и на разпространеното погрешно схващане, че хората с алергия към пчелна отрова задължително трябва да избягват меда. По думите ѝ такава връзка не съществува, макар че при някои пациенти е препоръчителна повишена предпазливост заради възможно наличие на следи от пчелна отрова в продуктите.