Много хора вярват, че пиенето на вода по време на хранене помага за контролиране на апетита, като създава усещане за ситост и предотвратява прекомерното хранене. Ново проучване на учени от университета „Корнел“ обаче поставя под въпрос тази широко разпространена препоръка.

Изследването, публикувано в списание Appetite, не открива доказателства, че по-голямото количество вода по време на хранене автоматично кара хората да приемат по-малко храна. Напротив - участниците, които са пили повече вода, са имали тенденция да ядат повече.

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Проучването е ръководено от д-р Пейдж Кънингам от университета „Корнел“ и д-р Джон Хейс от Пенсилванския държавен университет. Изследователите са анализирали данни от две предишни лабораторни проучвания с участието на 86 възрастни. На доброволците са били предложени ястия като телешко чили и пилешко тика масала с вода, като те са можели да се хранят в желаното количество, а всяка хапка и глътка е била записвана на видео.

Анализът показал, че всеки допълнителни 100 грама изпита вода са били свързани с около 39 грама повече консумирана храна – приблизително 49 допълнителни калории. Учените установили също, че хората, които често редували хапки храна с глътки вода, обикновено изяждали повече от тези, които правели това по-рядко.

Според изследователите възможно обяснение е процесът, известен като специфична сетивна ситост. Обикновено, когато човек яде едно и също ястие продължително време, то постепенно става по-малко привлекателно и организмът естествено сигнализира да бъде прекратено храненето. Редуването на храна с вода може да „освежава“ вкусовото усещане и да забавя този процес, позволявайки на хората да продължат да ядат по-дълго.

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Друга възможност е, че водата поддържа устата влажна и улеснява преглъщането, което прави храненето по-комфортно и позволява по-дълго наслаждаване на храната. Тъй като водата напуска стомаха сравнително бързо, тя може да не създава трайно усещане за ситост по време на хранене.

Любопитно е, че учените са открили и обратна зависимост – хората, които са изпивали водата си по-бързо, са склонни да приемат по-малко храна. Причината за това все още не е ясна и може да е свързана с продължителността на храненето или други фактори.

В отделно изследване екипът е проучил и влиянието на пикантните храни върху хранителното поведение. Резултатите показали, че по-лютивата салца е намалила общото количество изядена храна с около 28%. Участниците са се хранили и с около 30% по-бавно, което предполага, че лютивината може да насърчи по-бавно хранене и съответно по-нисък прием на храна.

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Изследователите подчертават, че резултатите трябва да се разглеждат внимателно, тъй като проучванията са проведени в лабораторни условия и включват ограничен брой храни. Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали същите ефекти се наблюдават в ежедневието и при различни хранителни режими.

Проучването оспорва две популярни схващания – че водата по време на хранене винаги помага да се яде по-малко и че пикантните храни водят до преяждане. Според учените малки промени в хранителните навици, като начина на пиене на вода или добавянето на подправки, могат да повлияят върху количеството храна, което приемаме, дори без да го осъзнаваме.

Редактор: Никола Тунев