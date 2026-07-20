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Участниците, които са пили повече вода, са имали тенденция да ядат повече
Много хора вярват, че пиенето на вода по време на хранене помага за контролиране на апетита, като създава усещане за ситост и предотвратява прекомерното хранене. Ново проучване на учени от университета „Корнел“ обаче поставя под въпрос тази широко разпространена препоръка.
Изследването, публикувано в списание Appetite, не открива доказателства, че по-голямото количество вода по време на хранене автоматично кара хората да приемат по-малко храна. Напротив - участниците, които са пили повече вода, са имали тенденция да ядат повече.
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Проучването е ръководено от д-р Пейдж Кънингам от университета „Корнел“ и д-р Джон Хейс от Пенсилванския държавен университет. Изследователите са анализирали данни от две предишни лабораторни проучвания с участието на 86 възрастни. На доброволците са били предложени ястия като телешко чили и пилешко тика масала с вода, като те са можели да се хранят в желаното количество, а всяка хапка и глътка е била записвана на видео.
Анализът показал, че всеки допълнителни 100 грама изпита вода са били свързани с около 39 грама повече консумирана храна – приблизително 49 допълнителни калории. Учените установили също, че хората, които често редували хапки храна с глътки вода, обикновено изяждали повече от тези, които правели това по-рядко.
Според изследователите възможно обяснение е процесът, известен като специфична сетивна ситост. Обикновено, когато човек яде едно и също ястие продължително време, то постепенно става по-малко привлекателно и организмът естествено сигнализира да бъде прекратено храненето. Редуването на храна с вода може да „освежава“ вкусовото усещане и да забавя този процес, позволявайки на хората да продължат да ядат по-дълго.
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Друга възможност е, че водата поддържа устата влажна и улеснява преглъщането, което прави храненето по-комфортно и позволява по-дълго наслаждаване на храната. Тъй като водата напуска стомаха сравнително бързо, тя може да не създава трайно усещане за ситост по време на хранене.
Любопитно е, че учените са открили и обратна зависимост – хората, които са изпивали водата си по-бързо, са склонни да приемат по-малко храна. Причината за това все още не е ясна и може да е свързана с продължителността на храненето или други фактори.
В отделно изследване екипът е проучил и влиянието на пикантните храни върху хранителното поведение. Резултатите показали, че по-лютивата салца е намалила общото количество изядена храна с около 28%. Участниците са се хранили и с около 30% по-бавно, което предполага, че лютивината може да насърчи по-бавно хранене и съответно по-нисък прием на храна.
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Изследователите подчертават, че резултатите трябва да се разглеждат внимателно, тъй като проучванията са проведени в лабораторни условия и включват ограничен брой храни. Необходими са допълнителни изследвания, за да се установи дали същите ефекти се наблюдават в ежедневието и при различни хранителни режими.
Проучването оспорва две популярни схващания – че водата по време на хранене винаги помага да се яде по-малко и че пикантните храни водят до преяждане. Според учените малки промени в хранителните навици, като начина на пиене на вода или добавянето на подправки, могат да повлияят върху количеството храна, което приемаме, дори без да го осъзнаваме.Редактор: Никола Тунев
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