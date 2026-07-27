Все повече българи избират да се ваксинират срещу човешкия папилома вирус (HPV), но страната ни все още изостава значително от водещите европейски държави по ваксинационно покритие. Специалистите са категорични, че най-ефективната защита срещу вируса е имунизацията в ранна възраст, преди излагането на риск от заразяване.

29-годишната Теодора знае това от личен опит. Преди две години тя научава, че е носител на HPV, а диагнозата променя живота ѝ.

„Разбрах, че имам HPV на 27 години. Първите лекари искаха по най-бързия начин да ми отстранят всички репродуктивни органи. След като потърсих второ мнение, получих надежда, че ще бъде премахната само шийката на матката. В началото приех всичко много тежко, но след това започнах да се информирам повече за HPV“, разказва тя.

Проф. Радка Аргирова: Случаите на морбили са сигнал за внимание, а при HPV ваксините сме последни в Европа

Според специалистите човешкият папилома вирус е сред основните причинители на няколко вида онкологични заболявания, които често засягат хора в млада възраст.

„Тези видове рак не са характерни само за възрастните хора – те засягат и младите. Освен това мъжете и момчетата също са изложени на риск и трябва да бъдат ваксинирани“, подчерта доц. Узунова.

През последните години у нас се отчита осезаем ръст на ваксинационния обхват. Сред факторите за това е създаването на Коалиция HPV - обединение на лекари и учени, което работи за превенцията на заболяванията, причинени от вируса.

„Започнахме от едва 1% ваксинационно покритие, а сега вече надхвърляме 6%. Това е сериозен напредък само за три години. В същото време в Европа вече има държави като Великобритания, Швеция и Финландия, в които ракът на маточната шийка практически е елиминиран като обществен здравен проблем“, посочи проф. Аргирова.

Общопрактикуващите лекари също отчитат промяна в нагласите на родителите. По думите им все повече семейства сами търсят информация и проявяват интерес към ваксината.

„Преди няколко години беше много по-трудно заради страховете и съмненията сред хората. Днес родителите вземат по-информирани и рационални решения, особено след като ваксината вече се препоръчва и за момичета, и за момчета“, коментира д-р Лешкова.

Въпреки това решението за имунизация често остава трудно за част от родителите. Причината са многобройните противоречиви твърдения и конспиративни теории, които се разпространяват в интернет.

„Имаше моменти, в които се разколебах заради информацията в социалните мрежи. Именно затова смятам, че по темата трябва да се говори повече публично и хората да получават достоверна информация“, споделя Милена, майка на дете в препоръчителната възраст за ваксинация.

Над 1200 момчета и момичета са ваксинирани срещу HPV за три седмици

След преживяното Теодора също призовава хората да не чакат диагнозата, а да се информират навреме за възможностите за профилактика. „Животът е прекрасен и когато преминеш през подобно изпитание, започваш да го цениш още повече. Но е много по-добре човек изобщо да не стига дотам. Затова трябва да знаем повече за HPV и за защитата, която ваксината дава“, казва тя.

Междувременно в страната продължават информационни и скринингови кампании, чиято цел е повече хора да получат достоверна информация за човешкия папилома вирус и да могат да направят информиран избор относно профилактиката и ваксинацията.

Редактор: Цветина Петкова