Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че познава добре Румен Радев, е по-скоро опит да се провери в каква посока ще поеме българското правителство. Около това мнение се обединиха журналистите Валери Тодоров и Веселин Стойнев и политологът Любомир Стефанов в ефира на „Здравей, България“.

Според Тодоров коментарът на Лавров представлява своеобразно „опипване“ на почвата. „Това е едно сръчкване – дали България ще търси по-активен диалог с Русия“, коментира Тодоров. По думите му руската страна вероятно е очаквала конкретна стъпка от страна на Радев, но тя все още не е предприета.

„На мен ми е интересно как Лавров познава Радев. Доколкото ми е известно, двамата не са се срещали“, посочи Веселин Стойнев.

Сергей Лавров: Познавам добре Румен Радев

Според него с думите си руският външен министър противопоставя националните интереси на Русия на „брюкселската бюрокрация“ и отправя своеобразен сигнал към кабинета "Радев". „Лавров показва нетърпение да каже на България: „Хайде, вече минаха 100 дни управление, ориентирайте се към нашата страна“, каза той.

Политологът Любомир Стефанов определи България като лесно поляризираща се среда за руско влияние. „За Русия България е просто една пионка, която се мърда. Това е поредният ход на Русия, за да се проверят реакциите у нас“, заяви Стефанов.

Според него проблемът е, че в страната ни често липсва ясен отговор на подобни послания. Стефанов допусна и друга възможност – че зад думите на Лавров може да има предварително поет ангажимент от страна на българския премиер. „Този сигнал ме кара да мисля, че явно Радев е обещал нещо на Кремъл“, каза той.

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Тодоров коментира и състава на кабинета „Радев“, като посочи спорни според него фигури както по отношение на присъствието, така и на компетентността им. Като пример той даде външния министър. Според него трябва ясно да се разбере дали досегашната външнополитическа линия ще бъде запазена, или ще бъде търсена нова фигура, която да даде по-ясна посока.

По темата за „Коалицията на желаещите“ Тодоров отбеляза, че България няма необходимия потенциал за участие от гледна точка на военно присъствие.

Експертите коментираха и обещанието на Румен Радев да се бори с олигархията. Според Стойнев обаче в назначенията на новата власт се виждат познати лица. „Радев каза, че ще се бори с олигархията, но явно не се справя. На ръководни позиции в различни държавни дружества все още има хора, свързвани с Делян Пеевски и Бойко Борисов“, заяви той.

„Премиерът трябва да конкретизира коя точно е тази олигархия“, смята Стефанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева