Първите 100 дни на кабинета „Радев“ очертават по-скоро опит за промяна на досегашния управленски модел, отколкото негово механично продължение. Около това мнение се обединиха социологът Андрей Райчев и политолозите Петър Чолаков и проф. Росен Стоянов в студиото на "Здравей, България", коментирайки действията на правителството, външната политика, бюджета и предстоящите президентски избори.

Според Райчев оценката за началото на управлението трябва да бъде положителна. „Три бяха нещата, за които България даде такава власт на такова огромно мнозинство. Едното е промяна във външната политика. Второто е да се подготви преструктурирането на държавата. Третото е да се оправи съдебната система“, коментира той.

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И направи разграничение между корупция и олигархия. „Корупция значи да правиш от властта пари. Олигархия значи да правиш от парите власт. И това е много тежко, страшно заболяване, което действително трябва да се унищожава“, каза социологът. По думите му правителството вече е предприело редица действия, които показват промяна в отношенията между властта и определени икономически и политически центрове.

Проф. Росен Стоянов обаче предупреди, че отстраняването на конкретни хора не е равнозначно на премахването на цял модел. „Ако си съумял да отстраниш определени хора от лостовете за въздействие върху държавното управление и от достъпа до обществен ресурс, това не означава, че си се справил с някакъв системен проблем“, каза той. По думите му големият въпрос е какво се случва отвъд конкретните фигури.

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Петър Чолаков критикува реториката на управляващите по отношение на борбата с олигархията. Според него не е работа на самата власт да обявява, че е победила олигархията. „Това трябва да го кажат избирателите. Защото така изглежда, че сами се тупат по рамото, което не прави особено добро впечатление“, коментира политологът.

Критики коментаторите отправиха и към комуникацията на кабинета. Чолаков определи някои от публичните изказвания на представители на властта като проява на арогантност и липса на политическа съобразителност.

Проф. Росен Стоянов също постави под въпрос начина, по който властта комуникира с обществото. Според него радикалното говорене от страна на представители на институциите крие риск, защото може да се превърне в институционализирано поведение. „Такъв тип радикално говорене, идващо от институция, се превръща в институционализирано“, предупреди той.

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И не се съгласи и с тезата, че българските избиратели са дали „цялата власт“ на Радев. По думите му резултатът от изборите трябва да бъде разглеждан в контекста на реалната избирателна активност. "Да интерпретираш този резултат, който е 22% от всички имащи право на глас, че България е дала цялата власт на Радев, е дълбоко невярно и крайно манипулативно", каза проф. Стоянов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова