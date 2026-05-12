Ще успеят ли управляващите да отговорят на очакванията на обществото? Темата коментираха главният редактор на „Mediapool” Стояна Георгиева, социологът доц. Мира Радева и политологът Христо Панчугов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Георгиева управлението е започнало с противоречиви сигнали и действия „между пропагандата и законодателния волунтаризъм”. Тя коментира, че още първите стъпки на кабинета са изглеждали едновременно „планирани и хаотични”. „Най-първото действие на премиера Румен Радев беше да смени шефа на ДАНС. Там нещата се случиха доста странно”, заяви тя. По думите ѝ още в началото са се появили и проблеми около назначенията на зам.-министри. „Поне за едно-две назначения излязоха притеснителни данни”, подчерта Георгиева.

Главният редактор на „Mediapool” бе критична и към подготвяните законодателни мерки срещу високите цени. „Впечатлението е, че всичко се движи на ръба между пропагандата и някакъв законодателен волунтаризъм”, каза журналистът. И допълни: „Според мен целта е малко да бъдат посплашени търговци и производители”.

Социологът доц. Мира Радева направи паралел между премиера Румен Радев и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. „Като го погледнеш, Румен Радев е огледален образ. Той е абсолютно копие на Бойко Борисов в много отношения”, заяви тя. По думите ѝ и двамата се опитват да се позиционират в центъра на политическия живот и се появяват след периоди на тежки разделения и коалиционни управления. Според нея мерките срещу цените няма да дадат реален резултат. „За мен тези закони са абсолютно удар в празното пространство. Те са само, за да се утоли жаждата, че нещо се прави”, коментира Радева.

Преходът от служебна към редовна власт: Заявките на политиците и очакванията на обществото

Политологът Христо Панчугов открои две основни тенденции в управлението. Според него първият въпрос е доколко министрите са лично свързани с Радев и доколко представляват корпоративни и политически интереси. „Той е знаел много добре и за конфликта на интереси, и за всички компрометиращи обстоятелства около всяка една от фигурите, които е предложил лично”, заяви Панчугов. По думите му другата тенденция е стремежът към бързи политически резултати. „Тези законопроекти са продукт на разбирането, че има нужда от много бързи резултати”, каза политологът.

Редактор: Ивайла Маринова