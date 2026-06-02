Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден.

Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порои до 50 литра на квадратен метър. Най-сериозни ще бъдат явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България, където има висока опасност от силни градушки. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.

Опасни бури преминават над Северозапада

