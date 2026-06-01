По повод Международния ден на детето от Военоморските сили организираха „Ден на отворени врати” за децата на военнослужещи и цивилни служители. В районите на Военноморските бази във Варна и Бургас децата имаха възможност да се запознаят отблизо с ежедневието на военните моряци. Те се качиха на борда на фрегати и минни ловци от състава на корабните дивизиони на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Малките посетители с интерес разгледаха командните мостици и се докоснаха до образци от въоръжението и техническите средства на корабите.

В авиобаза „Чайка“ беше организиран статичен показ на авиационна техника. Посетителите имаха възможност да разгледат вертолет AS565 MB „Пантер“, Ми-14, както и част от обслужващата техника, използвана при ежедневната летателна дейност.

Снимка: Емил Дамянов, NOVA

Събитието даде възможност на гостите да се запознаят отблизо с работата на личния състав и техниката, която осигурява изпълнението на задачите на авиобазата.