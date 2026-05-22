Ян Шуан-цзъ е първата тайванска писателка, която спечели международната награда „Букър”. Тя изрази надежда романът ѝ Taiwan Travelogue един ден да може да бъде прочетен в Китай, за да улесни диалога за „бъдещето, което желаят тайванците”, съобщава АФП.

Авторката, която е на 41 години, получи във вторник вечерта в Лондон престижната литературна награда, която се присъжда на книга, преведена на английски език. Taiwan Travelogue е първият роман на мандарин, спечелил приза, като творбата излиза през 2020 г. в Тайван, но все още не е публикувана в Китай.

Книгата проследява пътешествието на японска писателка из Тайван по време на японската окупация през 30-те години на миналия век, придружена от местна преводачка, която споделя страстта ѝ към храната.

Макар Taiwan Travelogue да е художествена творба, тя засяга теми като неравенството във властта и културното заличаване, които авторката счита за актуални в Тайван – остров, за чийто суверенитет претендира Китай.

„Често се тревожа и понякога си казвам, че трябва да правя политически изявления, да действам по определен начин или да се ангажирам с други форми на активизъм”, сподели писателката. Тя добави, че в действителност като романист е избрала да вярва в силата на литературата.

„Ако тази книга по някакъв начин успее да достигне до Китай и да бъде прочетена от китайски читатели, мисля, че това би могло да ни даде възможност за диалог”, подчерта Ян Шуан-цзъ в интервю за агенцията.

