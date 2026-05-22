Тулси Габард подаде оставка като директор на националното разузнаване на Доналд Тръмп.

В писмо за оставка, съобщено първо от Fox News, Габард казва на президента, че е „дълбоко благодарна за доверието, което ми гласувахте, и за възможността да ръководя офиса на директора на националното разузнаване през последната година и половина“.

„За съжаление, трябва да подам оставката си, считано от 30 юни 2026 г. Съпругът ми, Ейбрахам, наскоро беше диагностициран с изключително рядка форма на рак на костите.“

Съпругът ѝ „е изправен пред големи предизвикателства през следващите седмици и месеци“, пише тя. „В този момент трябва да се оттегля от държавната служба, за да бъда до него и да го подкрепя напълно в тази битка.“

